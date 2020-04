Attraverso una breve nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria rende noto che "al termine dei test previsti per legge, tutti i tesserati che avevano contratto il Coronavirus-COVID-19 sono risultati negativi".



Una notizia che riporta il sereno in casa blucerchiata e che permette a Manolo Gabbiadini e agli altri calciatori risultati positivi a inizio marzo di tirare un sospiro di sollievo. Anche loro potranno dunque tornare presto agli ordini di Claudio Ranieri non appena il Governo autorizzerà la ripresa degli allenamenti, ma dovranno osservare per le prime settimane un programma differenziato.