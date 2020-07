La Sampdoria ieri ha depositato in Lega i nuovi contratti relativi al mister blucerchiato Claudio Ranieri e ai suoi giocatori. Dopo settimane di trattative, in alcuni casi arrivate anche molto vicine alla rottura, è arrivata la fumata bianca tra società e squadra.



Secondo Il Secolo XIX i giocatori avrebbero dato una grossa mano a Corte Lambruschini, avendo capito bene il momento di sofferenza della società a seguito della crisi di liquidità e dell'ultima tranche non pagata da Sky relativa alla rata del contratto tv. Anche Ranieri si è rivelato particolarmente attento e sensibile alla problematica, essendo consapevole dell'importanza di trovare una quadra che garantisse serenità alla formazione nel rush finale.



L'accordo è stato così strutturato: innanzitutto verranno spalmate tre mensilità, che comunque verranno saldate entro la fine dell'anno solare, nel rispetto delle norme federali. Nessun risparmio, quindi, se mai più una rateizzazione, come fatto da parecchie altre società. In dubbio resta ancora un'ultima mensilità, quella di giugno, che verrà pagata comunque entro settembre.



La squadra e Ferrero si vedranno a fine campionato per parlarne, in caso la Samp mantenesse la categoria, comunque, il taglio potrebbe essere al massimo di un paio di settimane, forse nemmeno quelle stando a quanto fatto trapelare dal Viperetta allo spogliatoio. La settimana scorsa invece i blucerchiati hanno ricevuto la percentuale della mensilità di marzo che era prevista dagli accordi.