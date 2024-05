Sampdoria, UFFICIALE: la trasferta di Catanzaro vietata ai residenti in Liguria

Lorenzo Montaldo

18 minuti fa



Niente ultima partita dell'anno per i tifosi della Sampdoria, che nonostante il clima di simpatia da tempo instaurato con i tifosi del Catanzaro non potranno recarsi allo stadio Ceravolo per assistere alla sfida conclusiva di questa stagione di Serie B dei blucerchiati. La gara, importante in ottica playoff (la Samp vuole vincere per 'agguantare' il sesto posto, in base anche ai risultati delle altre) sarà infatti vietata ai residenti in Liguria.



La notizia era già nell'aria, ma è stata annunciata da poco dal sito del club genovese con un comunicato ufficiale: " L’U.C. Sampdoria comunica che, in data odierna, il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) ha disposto le modalità di vendita dei biglietti per la gara Catanzaro-Sampdoria, valida quale 38.a giornata del campionato di Serie BKT 2023/24 e in programma domani, venerdì 10 maggio 2024, al “Caravolo” di Catanzaro (ore 20.30). La vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella regione Liguria. Ai soli residenti nella regione Calabria, e ai titolari di programma di fidelizzazione dell’U.S. Catanzaro sottoscritto prima del 5 maggio ovunque residenti, sarà consentito l’acquisto dei biglietti in tutti i settori dello stadio disponibili. Si ricorda, inoltre, che i titoli d’ingresso saranno incedibili".