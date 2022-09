La Sampdoria si rinforza in difesa con Bruno Amione, è lui il nuovo acquisto degli ultimi minuti. Il giocatore argentino si trasferisce dall'Hellas Verona in prestito. L'ufficialità è arrivata sul sito della Lega di Serie A.



IL COMUNICATO DELL'HELLAS VERONA - "Verona - Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a UC Sampdoria - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Bruno Amione.



Hellas Verona FC saluta e ringrazia Bruno, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".