'Dilly ding, dilly dong': con questo tweet, che ricorda le sue dichiarazioni ai tempi del Leicester, la Sampdoria ha annunciato in modo simpatico - tramite il suo profilo Twitter in lingua inglese - l'arrivo di Claudio Ranieri.



I DETTAGLI - L'ex tecnico giallorosso approda sulla panchina blucerchiata con un contratto fino al 2021, con il rinnovo che scatterà automaticamente in estate in caso di salvezza. Ranieri sostituisce Di Francesco (proprio come accaduto lo scorso anno sulla panchina della Roma) dopo che quest'ultimo aveva firmato la risoluzione del contratto.



IL COMUNICATO - "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Claudio Ranieri, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2021. Il presidente augura al tecnico, al suo staff e alla squadra un buon lavoro basato sull’impegno e sulla passione".