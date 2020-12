Si sapeva già da tempo che le strade di Gaston Ramirez e della Sampdoria erano destinate a separarsi. Il mancato accordo per il rinnovo di contratto dell'uruguaiano, e i pessimi rapporti tra il suo procuratore e Ferrero, hanno fatto il resto. L'ex Bologna sembrava destinato al Torino, in assenza di prolungamento, ma alla fine il fantasista ha deciso di rimanere a Genova, dove peraltro si trova benissimo. In questa prima parte di stagione il giocatore non ha brillato particolarmente, e ora il suo destino è a un bivio.



Ramirez adesso avrà due partite per giocarsi il futuro, ossia Roma all'Olimpico e poi l'Inter. E' l'ultima chance per convincere Ranieri e eventualmente anche la dirigenza della Sampdoria a sedersi al tavolo e a trattare un rinnovo, che peraltro sembra piuttosto difficile.



L'altra opzione invece è quella di un addio. Si parla molto di Torino, dove Giampaolo farebbe carte false per averlo, essendo alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche ma, secondo Il Secolo XIX, Ramirez potrebbe a breve diventare argomento di discussione anche tra l'Atalanta e la Sampdoria. Il trequartista potrebbe andare a sostituire Papu Gomez, dopo la lite con Gasperini.