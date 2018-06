Una delle notizie di mercato più clamorose degli ultimi tempi in casa Sampdoria era stato l'inaspettato dietrofront di Valon Berisha, centrocampista del Red Bull Salisburgo che sino a pochi giorni fa era davvero ad un passo dal club blucerchiato. La vicenda presenta numerosi angoli bui, ma i vari tasselli del puzzle stanno pian piano trovando una loro collocazione. Berisha di fatto aveva praticamente firmato il contratto preparato dal Doria, salvo poi tirarsi misteriosamente indietro all'ultimo istante. Secondo alcune indiscrezioni, il voltafaccia sarebbe dovuto all'azione di disturbo della Lazio, altra società interessata al calciatore tanto da inserirsi nella trattativa.



Ora però anche se i biancocelesti sembrano ad un passo dal giocatore, la pista Sampdoria potrebbe riaprirsi. Sabatini ieri in conferenza stampa è stato chiaro. Il giocatore ai blucerchiati piace "Ma deve rendersi conto - ha detto il nuovo dirigente - di che cosa è la Sampdoria". Anche perchè, aggiunge Sabatini, "La Sampdoria potrebbe scocciarsi". Stando a Il Secolo XIX potrebbe esserci un nuovo affondo doriano per Berisha, anche perchè oggi nell'incontro tra Sabatini, Osti e Giampaolo verrà fatto il punto sul mercato, in entrata e in uscita.