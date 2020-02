La Sampdoria è tornata al lavoro. Dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Claudio Ranieri e staff i blucerchiati si sono ritrovati al “Mugnaini” di Bogliasco per riprendere la preparazione in vista del posticipo di domenica sera in casa dell’Inter. Riscaldamento ed esercitazione tecnica hanno aperto il pomeriggio sul campo 2 prima della divisione in due gruppi: sedute rigenerative per i maggiormente impiegati con la Fiorentina, partitelle in spazi ridotti per il resto della squadra. Alex Ferrari prosegue il percorso di recupero post-intervento. Domani, mercoledì, è in agenda una seduta mattutina.