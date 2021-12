Sampdoria-Venezia (domenica 19 dicembre, calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone di ritorno e di tutto l'anno solare.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Candreva, Caputo, Gabbiadini. All. D'Aversa.



VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.



Arbitro: Abisso, assistenti Ranghetti e Miele, Minelli quarto uomo, Valeri e Preti al Var.