Con la possibile uscita di Bremer, il Torino avrà bisogno di un difensore centrale per puntellare il reparto. Per questo motivo, in casa granata sembra tornato di attualità un nome circolato già ad inizio estate, quello di Omar Colley della Sampdoria.



Secondo Sampnews24.com il ds granata Vagnati sarebbe tornato a pensare al gambiano, monitorato da parecchio in Piemonte. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi in merito a questa possibile suggestione di mercato.