E' cominciata una settimana cruciale per la cessione della Sampdoria, una settimana che vedrà come protagonista Mediobanca. L'istituto scelto da Massimo Ferrero come advisor, dopo aver aggiornato la due diligence e aver preso i contatti con i potenziali acquirenti, ora andrà ad analizzare le offerte proposte nero su bianco dai potenziali compratori.



I giorni caldi saranno mercoledì, giovedì e venerdì, e al momento sarebbero due le società in corsa per assicurarsi la Samp: una è il gruppo Vialli - con Giovanni Marolda tra i coordinatori del gruppo - l'altro è il fondo inglese Aquilor Ufp. Secondo Il Secolo XIX esistono alcune altre soluzioni che però rimangono molto arretrate rispetto ai due soggetti principali. Se la scelta dovesse ricadere sul gruppo Vialli, le tempistiche si accorcerebbero parecchio perchè le parti sono in contatto già da mesi. Viceversa, se la Samp dovesse virare su Aquilor si dovrebbero considerare un paio di settimane in più.



La sensazione però è che Mediobanca - in accordo con la proprietà - voglia chiudere l'operazione entro fine campionato, pur alzando il prezzo. Il gruppo Vialli invece sarebbe disposto ad un ulteriore sforzo economico per trovare un punto di intesa.