Venerdì potrebbe essere una giornata cruciale a Genova, sponda Sampdoria. In programma nel capoluogo ligure c'è la 'Ballata per Genova', uno spettacolo di solidarietà organizzato a 10 mesi esatti alla tragedia del Ponte Morandi. E tra i partecipanti all'evento spicca un nome di primissimo piano, quello di Gianluca Vialli.



L'ex bomber blucerchiato era stato invitato da alcune settimana, e non ha mai disdetto la partecipazione a Msc Foundation di Msc Crociere. L'attesa a questo punto, dopo il comunicato ufficiale dei giorni scorsi, ha raggiunto livelli altissimi: in molti sono curiosi di sentire le dichiarazioni di Vialli, rimasto in silenzio quasi totale per mesi.Dovrebbe esserci anche il suo 'gemello' Mancini, ma non è neppure escluso che Vialli decida all'ultimo istante di rinunciare, considerando l'attenzione mediatica che si è formata intorno alla sua presenza.



Nel frattempo, emerge un altro retroscena sulla vicenda della cessione. Il fatto porta la data del 30 marzo scorso, quando in realtà era previsto il closing della trattativa. Secondo La Repubblica era stata organizzata una cena in occasione di Sampdoria-Milan, nell'area vip dello stadio Ferrris, volta a formalizzare la fumata bianca. Pareva ormai tutto fatto, ma un intoppo dell'ultimo minuto avrebbe fatto saltare il banco: allo chef era stato comunicato di non presentarsi, mentre il resto ormai è storia nota.