La Sampdoria sta per chiudere uno dei primi colpi per quanto riguarda il mercato estivo 2022. In arrivo dall'Ascoli, squadra che recentemente ha dato soddisfazioni con Sabiri, c'è il centrocampista Dario Saric. Ieri il club blucerchiato e quello bianconero hanno finalmente raggiunto l'intesa generale, oggi invece limeranno gli ultimi dettagli.



Secondo Sampnews24.com il bosniaco classe 1997 firmerà un contratto triennale da 300mila euro con la Samp, e arriverà in prestito con obbligo di riscatto. Le visite mediche, invece, potrebbero svolgersi già domani mattina.