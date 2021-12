Oggi lavive un momento complicato, alla ricerca di certezze societarie e di un futuro più o meno sicuro. Soltanto pochi anni fa, però, la società doriana sarebbe potuta passare di mano. A tentare di togliere il club dalle mani di Massimoera stato Gianluca, insieme al finanziere americano James Dinan. Il retroscena, raccontato dal commercialista di Ferrero Gianluca Vidal a Tuttosport, non lascia spazio ad interpretazioni."C’è quella intercettazione in cui io dico che se gli vengono offerti 80 milioni lui ne chiede 100… Quello che a me sembrava un risultato eccezionale non era soddisfacente per Ferrero. Uno che on si accontenta mai." ha detto Vidal.La situazione oggi è complessa. Chi sono gli interessati alla Samp? ". Un soggetto ha preso tempo per verificare la posizione. Soprattutto per i fondi di matrice anglosassone i temi della reputazione sono rilevanti. Un altro non ha ancora chiarito il soggetto interessato alla Sampdoria, non sappiamo che disponibilità abbia. Poi ci sono due fondi, due soggetti di investimento di cui si conosce il capitale. Poi di un altro soggetto ho avuto il nome e una dichiarazione di disponibilità ma devo avere ancora conferme.Siamo noi sotto esame, un po’ il contrario di quello che si fa nella norma. In questo momento ci chiedono cosa succede al presidente. La reputation è importante".Vidal ha approfondito anche il possibile coinvolgimento nell'indagine di Paola: "Ho verificato anche questo. Da quanto ho appurato la SampdoriaCrollo concordati? La Sampdoria potrà essere ceduta seguendo i concordati fallimentari. Il trust non si scioglie con il fallimento delle due società ma solo attraverso l’obiettivo raggiungo o se il trustee dice che l’obiettivo è impossibile da raggiungere".