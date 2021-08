Si può ormai virtualmente considerare conclusa la parentesi alla Sampdoria di Ronaldo Vieira. Il centrocampista, quasi ex blucerchiato, dopo il prestito all'Hellas Verona tornerà in Inghilterra, ma in Serie B, allo Sheffield United. La società genovese, infatti, ha trovato l'accordo con quella d'oltremanica per il trasferimento del giocatore classe 1998.



Attualmente Vieira sarebbe già in Inghilterra. Domani il centrocampista sosterrà le visite mediche e firmerà il suo contratto con lo Sheffield. Ancora da appurare la formula, anche se da quanto trapela dall'Inghilterra dovrebbe trattarsi di un prestito con obbligo di riscatto.