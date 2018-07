Ronaldo Vieira è sbarcato a Genova: ieri sera, con il volo atterrato al C.Colombo alle 22.45, il centrocampista del Leeds e futuro blucerchiato ha messo piede per la prima volta in Liguria. Quella odierna sarà una giornata importantissima per il giocatore inglese, che sosterrà le visite mediche presso il Laboratorio Albaro, la clinica dove quasi sempre si recano i calciatori della Sampdoria.



Dopo le visite di rito, arriverà la firma che lo legherà alla Samp. Vieira poi conoscerà i nuovi compagni, prima di imbarcarsi nuovamente per l'Inghilterra, ma questa volta insieme alla sua nuova squadra. Il Doria affronterà la trasferta Oltremanica con un Ronaldo in più, pronto al doppio impegno con Fulham e Watford.