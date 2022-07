Il nome di Gonzalo Villar non è nuovo per la Sampdoria. Il giocatore della Roma piace ai blucerchiati da tempo, a Genova lo avevano seguito anche in altre sessioni di mercato, e lo spagnolo classe 1998 è uno dei sogni di inizio estate per Corte Lambruschini. Addirittura, il pressing del Doria avrebbe già portato all'assenso del calciatore, mentre la Roma avrebbe preso tempo.



Dalla Capitale vogliono valutare con attenzione le possibili mosse sul futuro di Villar. La questione principale riguarda la formula di trasferimento. La Roma infatti ha già prestato il calciatore l'anno scorso, al Getafe, e ora vorrebbe monetizzare, cedendolo a titolo definitivo. Per questo motivo i giallorossi avevano chiesto qualche giorno di tempo: l'obiettivo era scandagliare possibili altre soluzioni. Un aiuto per la Roma, ad esempio, potrebbe arrivare da Bologna: Sartori sa di perdere Svanberg, e monitora da tempo Villar, pronto a piazzare l'assalto.