Il centrocampista dellaGonzaloè stato, suo malgrado, protagonista della partita tra i blucerchiati e il. Il regista ex Roma ha toccato con la mano il pallone da cui è nato il rigore trasformato da Giroud e decisivo ai fini del risultato. Lo spagnolo sino ad oggi non aveva parlato, ora con un post su Instagram ha espresso tutta la sua delusione per il fischio di Fabbri." ha scritto Villar, aggiungendo poi: "Tutti insieme a vincere sabato. Incredibile il vostro supporto. Forza Sampdoria".