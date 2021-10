Nell'ultima vittoria dellaa Cagliari, il grande protagonista è stato l'indimenticabile regista blucerchiato Sergio, autore della prima rete del match. Ancora oggi, a distanza di anni, l'ex numero 4 blucerchiato ricorda distintamente quel match: "Era una partita delicata dopo lo 0-5 a Marassi con il Milan. Settimana pesante. Dovevamo dare una risposta, non avevamo fatto una bella figura" racconta a La Repubblica. "Fu una gara interpretata bene.Ho scaricato tutta la mia rabbia, non era un bel momento. Caracciolo e Maggio fecero il resto, 3-0 alla fine del primo tempo. Andò tutto liscio".La stagione fu condizionata dal rapporto con Mazzarri: ". È finita così, anche per colpa mia, inutile recriminare. Ho commesso degli errori, non si sbaglia mai da soli. Per come ho conosciuto il mister, sa di calcio, altrimenti non si ottengono certi risultati.. Non si può andare d’accordo con tutti. Il crocevia? Un incontro in albergo la sera prima di una gara di Coppa Italia. Mi sono state dette cose che non sono state poi mantenute. Dovevo seguire il mio istinto e cambiare già a gennaio. Sono andato via a fine stagione, praticamente a parametro zero, a Bologna, malgrado avessi ancora un anno di contratto. Devo ringraziare Marotta e la famiglia Garrone, che non mi hanno ostacolato".Come vede l'ex centrocampista la Samp di oggi? "Una buona squadra, può ambire al ruolo di sorpresa. Ha qualità importanti, con Candreva, Caputo, la difesa è invariata.Devono essere intelligenti e trovare il modo per integrarsi al meglio. Certamente non hanno grande prestanza fisica, ma vedono la porta molto bene, una qualità fondamentale per un attaccante. Ekdal e Silva Sono due giocatori diversi per caratteristiche. Silva lo considero soprattutto un recuperatore di palloni, ha più cattiveria agonistica.Dove lo metti fa bene. Sa fare il terzino destro, in mezzo non ne parliamo, davanti fa gol. Tutti gli allenatori lo vorrebbero avere nella propria squadra".L'affetto di Volpi per la Samp resta invariato: ". C’è stato un feeling particolare con la maglia, con la gente. Sono arrivato nel momento della rinascita. Abbiamo vinto subito il campionato e poi la Samp è la Samp. Chi rimane tanti anni non può non amare quei colori. Le parole contano poco sul campo, contano i fatti. Non voglio giudicarmi, ma posso dire di aver dato tutto per la Sampdoria. L'assenza dei tifosi? Non è bello, capisco, però, anche i ragazzi dei gruppi che in questo momento vogliono essere coerenti con la loro decisione di tornare quando tutti potranno essere insieme allo stadio.. Sono abituato a vedere la Sud in una determinata maniera e sono convinto che appena ci sarà la possibilità di tornare senza vincoli saranno di nuovo capaci di trascinare la Sampdoria".