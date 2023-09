Un raggio di sole per ledella, tuttora non sicure di disputare il campionato di categoria, serie A, che prende avvio il 16 settembre., il nuovo proprietario del club blucerchiato, che segue personalmente la vicenda.Una offerta formalizzata nella giornata di oggi, venerdì, porta la firma di, imprenditore nel ramo della cantieristica da diporto (è titolare dei cantieri Msc di San Lorenzo a Mare, in provincia di Imperia). Masu sarebbe pronto a mettere sul piattodella Sampdoria che Radrizzani valuta attorno ai 3 milioni di euro. Il gap di un milione andrebbe quasi interamente colmato di contributi di Lega calcio e dagli sponsor. Masu, torinese, 50 anni, da un paio d’anni è anche, che disputa il campionato Dilettanti nel girone A. Masu ha trascorsi calcistici nel vivaio del Torino, in cuie ha giocato con le maglie di Rivoli, Acqui, Asti, Bra, Colligiana e Argentina Arma. Una seconda offerta proviene dae non se ne conoscono i dettagli.La vicenda delle Women si trascina dal 19 luglio, la società in un comunicato aveva annunciato la rinuncia a disputare il campionato di serie A, motivandola con gli alti costi imposti dalle. La questione del campo di gioco (che rappresenta il vero nodo) non è stata ancora ufficialmente risolta ma si ritiene che da ottobre le Women potrebbero disputare le gare casalinghe nell’impianto genovese della Sciorba che è a norma delle nuove regole federali. In alternativa si era individuato proprio loLa rinuncia da parte di Radrizzani alla disputa del campionato di serie A aveva sollevato le proteste dell’associazione calciatori e dell’Associazione allenatori. Anche la politica ligure si era mossa sottotraccia, per favorire la soluzione del caso. Le calciatrici avevano reso pubblica una lettera nella quale reclamavano chiarezza dalla società e chiedevano fosse rispettata la loro dignità di atlete.(coadiuvato dallo staff dell’under 18) che la scorsa stagione aveva condotto la squadra ad una difficilissima salvezza. Una rinuncia a questo punto provocherebbe un grave vulnus alla reputazione della società e non sarebbe gradita alla(esordio il 16 settembre a Milano contro l’Inter) e si troverebbe costretta a riempire il buco ammettendo una delle società retrocesse, la Lazio o il Parma.