Duvan Zapata si trova suo malgrado al centro del mercato della Sampdoria. Il centravanti blucerchiato aveva fatto sapere di voler rimanere a Genova, ma i sondaggi per il calciatore ex Napoli non mancano di certo. Nelle ultime ore ha preso quota la pista che conduce allo Jiangsu, squadra di proprietà di Suning, ma la società cinese non è l'unica interessata al colombiano.



In Italia, Zapata era stato accostato all'Atalanta, ma secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbero stati sondaggi di due squadre dalla Premier League, in particolare dal Newcastle - che segue anche Praet - e dal Southampton. La situazione, aggiunge il quotidiano, andrà tenuta monitorata ulteriormente nei prossimi giorni.