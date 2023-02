Che brutto quando una partita - anche giocata bene, con piglio e determinazione - diventa soltanto un contorno. Che brutto guardare la Sampdoria e pensare “Va beh, perdere o no, cambia poco”. Che brutto rendersi conto di essere rassegnati, che brutto non incavolarsi nemmeno per un eurogol.A questo hanno ridotto la Sampdoria oggi.Commentare razionalmente dal punto di vista sportivo Lazio-Sampdoria ha poco senso. I riflettori, volenti o nolenti, se li è presi. Mi fa sorridere la gigioneria piaciona di chi neppure lo scrive per esteso, impiegando solo le iniziali, o non pubblica sue foto per lisciare i tifosi esasperati ed accattivarsi le simpatie.. Negare che la sua presenza ieri in Tribuna fosse un segnale forte, preciso e diretto, è da pazzi. E’ un misero tentativo di comportarsi come gli struzzi, di nascondere la testa sotto la sabbia per obbligarsi a non vedere ciò che ci fa paura. Dobbiamo fare una bella doccia di sano realismo e ammettere che,La partita della Sampdoria se l’è vista, in tutta comodità. Nessuno glielo ha impedito, le telecamere lo hanno inquadrato, si è parlato della sua presenza e, nella ridicola gara a chi ce l’ha più duro, ha marcato un bel punto., per gustarsi la scena del crimine e riassaporare le sensazioni provate.Due cose mi disgustano. La prima è la. Gesto deprecabile e odioso, da condannare senza appello, e assolutamente non facente parte del corredo genetico del Sampdoriano, inteso come singolo e come tifoseria,. Combinazione, proprio quando il Viperetta aveva deciso di recarsi all’Olimpico. Non è una cosa da Sampdoriani. Il secondo aspetto a darmi il voltastomaco è che il, un’organizzazione che si autodefinisce ufficialmente come “la Società dello Stato e la struttura operativa del Governo nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita”. In pratica, se confermato, l’accredito a Ferrero lo avrebbe concesso un ente del Ministero delle finanze, strettamente imparentato con il Coni. Tutto legittimo, per carità. MaIn un contesto del genere, davvero qualcuno vuole parlare di pallone? Con 11 punti in 24 giornate, non so se esista davvero chi abbia piacere nell’analizzare Lazio-Samp. Ed è un peccato, perché ieri sera il Doria ha anche, ha creato molto e ha sbagliato altrettanto (non se lo può permettere, ma ormai lo sanno pure i sassi), venendo punita soltanto da un’imparabile gioiello di Luis Alberto. Senza la perla dello spagnolo, sono convinto che il risultato sarebbe inchiodato sullo 0-0 ancora adesso. Al massimo, mi reputo un po’ infastidito dal fatto che simili prestazioni le avrei gradite maggiormente in casa, contro formazioni alla nostra portata, stile Bologna e Udinese. Del pareggio con l’Inter, o della partita gagliarda a Roma,. Ma è solo un di più, una nota a margine nel circo di questa stagione insopportabile.C’è chi tenta di illudersi, e illudermi, dipingendo le comparsate di Ferrero come il canto del cigno di una persona disperata e prossima all’oblio. Spero e prego abbiate ragione. Ma in realtà,che sbatacchia in cerca degli ultimi scampoli d’ossigeno,da un piacevole ma effimero torpore da sbornia durato un annetto. Una sbornia che, quando passa, lascia solo i postumi. E a volte, i postumi ti fanno stare persino peggio.