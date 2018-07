Percepisco una strana isteria in merito alle voci di mercato sulla Sampdoria. Un'isteria di nome Duvan Zapata, e coinvolge una fetta - non la totalità - dei tifosi doriani. Per una sorta di 'transfer' tipico della psicologia, spesso i commenti alle notizie dei vari interessamenti per il centravanti colombiano del Doria sono di questo tipo: "Vi inventate le notizie, cosa dite, tutte scemenze, Zapata resterà, ha detto lui stesso di voler restare alla Samp". Quasi come se la paura e il dispiacere per un'eventuale partenza dovessero essere necessariamente vomitate da qualche parte. Innanzitutto, è bene fare un paio di precisazioni. Sarebbe importante imparare a distinguere tra le fonti. Se un'indiscrezione non l'ho raccolta io, non potrei mai appropriarmi del merito del lavoro fatto da un altro. Ecco perchè, quando si legge all'interno di un pezzo la fonte ben specificata e in evidenza, vuol dire che la notizia in questione è frutto della ricerca di un'altra persona. E sulla veridicità o meno del lavoro di altri, nonchè sulla loro serietà professionale, non mi permetterei mai di discutere.



Secondo punto. In una sessione di calciomercato, una squadra come la Samp parla con decine di agenti, chiede notizie per centinaia di giocatori, e innumerevoli società si informano sui vari tesserati doriani. Per di più, ogni trattativa sia in entrata che in uscita non si chiude in due giorni. E' per questo motivo che escono tantissime notizie: talvolta si tratta di invenzioni (io nel mio piccolo qui su Calciomercato.com cerco di filtrarle, per quanto possibile) ma frequentemente se si legge che la Samp ha chiesto informazioni per Tizio, è probabile che ci sia stata una chiacchierata con agenti, intermediari e/o società di Tizio. Nessuna squadra segue solo una pista, o un unico giocatore: si parte con una rosa di candidati, si screma, e si arriva ad una decisione. Quando vi comprate una maglietta, ne guardate soltanto una o chiedete informazioni per quattro o cinque magliette diverse, sino ad individuare la prescelta? Io lo faccio per t-shirt da 10 euro, figurarsi quando si parla di calciatori che ne costano milioni. Terza precisazione che mi preme fare. Ho letto, rivolto a me, un commento meraviglioso. Secondo l'autore di tale perla, sarei stato a libro paga di non ricordo bene quale personaggio o figura (forse qualcuno a livello societario, o qualche agente) per una notizia di un giocatore. E' stato tutto meraviglioso. Vorrei dire alla persona in questione che sono perennemente al verde, e che probabilmente il dirigente o il procuratore nemmeno sapeva chi fossi. Un'altra persona poi ha dato per certo che fossi un tifoso del Genoa. Impagabile.



Concluso questo lungo preambolo, torniamo alla questione Duvan Zapata. E chiariamo una cosa. A me il centravanti piace. Sono felice di avere un simile panterone in squadra, un bel corazziere capace di sfondare le difese e di tenere botta fisicamente con tutti i calciatori della Serie A. Ho scritto anche un Sampmania dal tremendo titolo 'DUVANstante', pochi mesi fa. Questo per evidenziare quanto io sia felice di Zapata. Poi però c'è il mercato, che è tutta un'altra cosa. E che a Giampaolo possa piacere un altro tipo di giocatore, è sotto gli occhi di tutti. Così come è abbastanza evidente che nella Sampdoria sono 'tutti cedibili', a fronte della giusta offerta. Lo dice la società, mica io. Quindi, è normale che ci siano squadre interessate a Duvan. Ed è altrettanto normale che la Samp, di fronte ad una cifra vicina ai 25 milioni (magari anche qualcosa in più) possa prendere sicuramente in considerazione la possibilità di cedere Zapata.



Mi dispiacerebbe, perchè tutto sommato ai giocatori mi affeziono, pur sapendo che ormai sono tutti o quasi di passaggio, e anche perchè l'attaccante ex Napoli è un bravo ragazzo, uno di cuore, che non si risparmia mai. Ma sono anche convinto che a certe cifre, Zapata possa essere sostituito. Magari da un calciatore con caratteristiche diverse, ma sono più preoccupato all'idea di rimpiazzare Torreira, piuttosto che Duvan. Questo a prescindere dalle dichiarazioni del suo agente (badate bene, del procuratore, non di Zapata) che fa legittimamente il suo lavoro manifestando il desiderio del calciatore di continuare a Genova. Se poi dovesse restare alla Samp, sarei ugualmente felice, come tutti voi. Ma se dovesse davvero partire, non sfogate il transfer emotivo su di me. Non sarà certo la mia opinione, il mio articolo o un'indiscrezione riportata a far cambiare il pensiero di chi vive facendo mercato di lavoro. Sarei persino poco umile a pensarlo.