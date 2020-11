Nonostante i rumors relativi ad una sua possibile partenza, e le tante voci di mercato dei giorni scorsi, Gaston Ramirez continua ad essere imprescindibile per Claudio Ranieri. ll tecnico ha fatto anche di necessità virtù, considerando i numerosi infortuni che hanno colpito il reparto avanzato della Sampdoria: senza Keita e Gabbiadini, l'uruguaiano è rimasto l'unica alternativa nel ruolo di seconda punta.



Anche a Cagliari, i blucerchiati partiranno con la premiata ditta Ramirez-Quagliarella in avanti. Il tecnico avrebbe probabilmente concesso un po' di riposo al numero 27, ma l'infortunio di Keita ha complicato i piani di Ranieri. Contro il Cagliari la coppia Ramirez-Quagliarella verrà riproposta per la quinta volta nelle ultime cinque partite: sino ad oggi, nelle quattro partite precedenti giocate con questo tandem, la Samp ha raccolto tutti e 10 i punti del suoi campionato.