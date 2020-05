Lunga intervista al Corriere dello Sport di Walter Samuel, ex Inter e Roma, ora nello staff dell'Argentina di Scaloni: "E' impressionante l'entusiasmo della Bundesliga, il calcio è importante. Se ricomincia il campionato sarà un po' diverso, ci saranno tanti elementi da tenere in considerazione, si giocherà ogni tre giorni. Chi avrà la migliore condizione la spunterà. Sarà importante mantenere la forma ed evitare infortuni. Che allenatore sarò? Innanzitutto voglio provare a fare il primo, poi vedrò fino a che punto posso arrivare. Adesso faccio il secondo, ma mi preparerò per essere pronto. Credo di poter essere all'altezza".