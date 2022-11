Chiare le idee di Ruben Dario Insua, allenatore del San Lorenzo, per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Le dichiarazioni rilasciate a TycSports lasciano ben presagire in vista del futuro: “Cercheremo di rafforzare la squadra in tutte le zone del campo e continueremo a puntare sui giovani. Oltre a quelli che hanno già giocato, ci sono altri ragazzi che sono il futuro del club e l'anno prossimo avranno più spazio. Questa è l'idea. Poi, in primis, bisogna mantenere la squadra. I giocatori in scadenza od in prestito sono in trattativa con il club ma penso che tutti i problemi saranno risolti. Batalla, Zapata, Méndez e Bareiro continueranno. Sono molto a loro agio e desiderosi di continuare, ho la sensazione che tutto si risolverà presto”.