E' tutto vero: il San Paolo ha registrato la firma di Lionel Messi. Non quella del sette volte Pallone d'Oro argentino e campione del mondo lo scorso dicembre, ma quella del suo omonimo: un bambino di 10 anni chiamato così in omaggio alla Pulga. Nato a gennaio 2013, Lionel Messi da Silva si è distinto nelle categorie giovanili del Brasile e dovrebbe partecipare con i Paulista Under 10 all'Ibercup, uno dei tornei più prestigiosi della sua categoria, in Portogallo.