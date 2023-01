La grande notte di. Asotto gli occhi di quelche la scorsa estate aveva pensato di portarlo al. Paolo è convinto chesia un grande talento con potenzialità ancora inesplorate. Probabilmente il più forte attaccante italiano. Una chiacchierata con il collega dellaPinto c’è stata ma nel massimo rispetto e senza voler interferire nella trattativa per il rinnovo che si protrae, con un Luna Park impazzito, da diversi mesi., il gradimento è rimasto forte nonostante una prima parte di stagione certamente con tante difficoltà per l’ex Inter.fissata dalla Roma.Vuole portare la Roma in Champions League e il primo, grande, esame sarà quella di stasera alla Scala del calcio.