(Alessandro Bassi è anche su

)

Nei giorni in cui a Milano si stanno concretamente muovendo i passi per arrivare a costruire un nuovo stadio, magari condiviso da Inter e Milan, uno stadio moderno, funzionale e al passo con i più moderni standard, ripercorriamo velocemente la storia del glorioso catino di San Siro, che, nei progetti delle milanesi, sarebbe da demolire.Con gli anni'20 si assiste all'ingresso nel mondo calcistico italiano dei primi gruppi industriali, costituendo un rapporto che modificherà nel profondo l'anima di questo sport. Precursore fu senz'altro Piero Pirelli che fu presidente del Milan dal 1908 al 1929 e a lui si deve la costruzione dello stadio in zona San Siro. Sorto in poco più di un anno. Lo stadio viene inaugurato nel settembre del 1926 ovviamente con una partita amichevole tra il Milan, padrone di casa, e l'Inter. Già, perchè per i primi 20 anni di vita dell'impianto sarà la casa soltanto del Milan e solo nel dopoguerra, a partite dal 1947 ci andrà a giocare anche l'Inter. Per l'inaugurazione La Gazzetta dello Sport pubblica un lungo articolo con tanto di bella foto aerea che ritrae l'insieme imponente del nuovo impianto milanese.e lo stesso giornale non manca di sottolinearlo, con il linguaggio enfatico proprio dell'epoca: “(...) riconoscenza al sodalizio milanese che, pur carico di anni, di allori e di storia, marcia con piede leggero all'avanguardia dell'esercito sportivo italiano”.In realtà, squadra che già agli inizi di gennaio di quel 1926 aveva giocato contro Milan e Reggiana degli incontri amichevoli mettendo in luce una tecnica e una forza fisica impressionanti. Il pubblico, stando alle cronache accorre numeroso ai due eventi, ma le due tribune popolari in entrambe le occasioni presentano larghissimi vuoti: probabilmente la capienza è ancora al di là della reale capacità attrattiva del calcio italiano. Il 6 ottobre 1926 lo stadio del Milan è teatro per la prima volta di un incontro di campionato, quando ospite è la Sampierdarenese.Tutto cambia nel giro di pochissimi anni. Siamo nei “ruggenti anni'20” all'italiana, cambiano in quegli anni costumi, mode e abitudini e si accentuano le frizioni sociali. Il tempo libero viene impiegato con svaghi dal modesto costo e come bene hanno messo in rilievo Antonio Papa e Guido Panico nel loro fondamentale Storia sociale del calcio in Italia “lo spettacolo calcistico diventa una forma di ordinaria socievolezza”., impianti che saranno un dei fiori all'occhiello del regime da esibire in occasione dei Mondiali del 1934. Ovviamente lo stadio di San Siro è uno degli impianti scelti dal regime per quei Mondiali: ci vengono giocate tre partite, tra le quali la semifinale vinta dall'Italia sull'Austria per 1 a 0. Subito dopo la guerra l'Inter abbandona l'Arena Civica e gioca le sue partite casalinghe sul campo di San Siro, in alternanza con il Milan., durante il quale a San Siro vengono disputati 6 incontri.Come abbiamo scritto prima, il nuovo stadio del Milan sin da subito diventa palcoscenico ideale per grandi sfide dal sapore internazionale.con le squadre europee più forti tra gli anni Venti e Trenta quali Cecoslovacchia, Ungheria e Austria.con la costruzione delle curve di raccordo con le tribune che porta la capienza, sul finire degli anni'30, ad oltre 50.000 posti. È però dalla seconda metà degli anni'50 che lo stadio si trasforma, con la costruzione di un secondo anello che copre il settore esistente e successivamente con la realizzazione dell'impianto di illuminazione.: la prima nel 1965, quando l'Inter vince la sua seconda coppa battendo il Benfica.Ovviamente la Nazionale ha continuato per tutti questi anni a giocarci, sia amichevoli sia partite ufficiali e San Siro si può ben dire che sia un importante amuleto per gli Azzurri in quanto la Nazionale in oltre 40 incontri giocati in questo stadio non ne ha mai perso uno.