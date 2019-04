"Il terzo anello non ha problemi strutturali e le oscillazioni non sono affatto un'anomalia, anzi è un fenomeno normale che si monitora dal 2003" con queste parole, il Corriere della Sera torna sulla notizia che riportava un dato se non altro interessante sulle oscillazioni dello Stadio San Siro: 5cm in Inter-Atalanta di qualche settimana fa ha destato qualche apprensione subito smorzata dalla Commissione di Vigilanza che parla di nessun allarme.



PIU' A LATO I tifosi della Roma, però, abitualmente collocati nel centro del terzo anello in Curva Sud, sono stati relegati a margine dello stesso, più vicino alla torre, "più per questioni di ordine pubblico che un allarme vero e proprio".



PERCEZIONI Chi ieri era in Stadio, soprattutto durante il rituale "chi non salta rossonero è", che ha coinvolto 59000 persone (1000 erano i tifosi giallorossi), qualche vibrazione l'ha avvertita. E' da capire se l'impianto che ospita la Storia del nostro calcio risente il peso degli anni o più maliziosamente è oggetto di pressioni di Inter e Milan per convincere più facilmente l'opinione pubblica all'idea di demolirlo a beneficio di un'altra struttura. Dopo tutte le rassicurazioni, a vacillare, forse, è la storia di un pericolo sicurezza e la roboante atmosfera del Meazza (che vibra, sì, ma lo fa anche il Bernabeu e la Bombonera) è sempre più solida.