Wanda Nara è in Italia a Roma, Mauro Icardi in Francia e domani gioca ad Amiens. Quest'anno la coppia argentina non può trascorrere insieme San Valentino per motivi di lavoro. Le cose non stanno andando benissimo all'attaccante del Paris Saint-Germain, che ultimamente (un anno dopo aver perso la fascia da capitano dell'Inter) sta un po' perdendo la propria vena realizzativa. Discorso opposto per Wanda Nara che, dopo una falsa partenza ricca di critiche, sta conquistando il pubblico del Grande Fratello VIP. Tanto da diventare un meme vivente...



CLICCA SULLA GALLERY DI WANDA NARA AL #GFVIP



Le brutte notizie per lei arrivano da suo padre Andres Nara, che ha dichiarato alla rivista Caras: "Wanda ha cambiato atteggiamento, si è persa nella sua fama e nei suoi soldi. Vorrei capire perché ha detto che io sono la più grande delusione della sua vita, l'ho sempre accompagnata ovunque e avrei voluto spaccare la testa a tutti quelli che parlavano male di lei".