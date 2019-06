Non accenna a diminuire il braccio di ferro tra Leroy Sané ed il Manchester City. L’attaccante tedesco vuole lasciare il club inglese ed ha persino rifiutato la proposta di prolungamento del proprio contratto che scadrà nel 2020. Tuttavia, non è semplice trovare altre squadre disposte ad accontentare le richieste dei Citizens. Finora, in pole position c’era stato il Bayern Monaco. I bavaresi contavano sulla volontà del giocatore, ma il presidente Uli Hoeness ha ammesso di non poter raggiungere le cifre richieste. La Juventus resta alla finestra: i bianconeri avevano già cercato Sané nei mesi scorsi ed i contatti potrebbero presto riprendere.