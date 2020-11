Oggi, nell’emergenza non siamo più soli, sia per il Covid che non risparmia nessuno, sia per una serie di difficoltà istituzionali che ci affratellano ad altri Paesi. Prendete gli Stati Uniti, dove ci vuole quasi una settimana per sapere chi ha vinto le elezioni. E non solo causa pandemia, ma perché ogni Stato utilizza i suoi sistemi di conteggio: i pennarelli A, quelli B, le schede perforabili da allineare, il voto postale con timbro in alto o in basso e, soprattutto un Presidente che non vuole sloggiare in caso di sconfitta poiché ora le regole sottoscritte non gli garbano più. Oppure la Gran Bretagna, imbrigliata da 4 anni nelle sabbie mobili di una Brexit morbida, o dura, che rispetta gli accordi firmati o li straccia.. Se prende i provvedimenti con gli ospedali pieni, il Governo sbaglia perché doveva agire prima, se lo fa prima è un allarmismo ingiustificato; fai una chiusura generale e allora non rispetti le differenze. Dividi in varie fasce e allora discrimini. Chiudi i parrucchieri, "ma come fanno i parrucchieri a campare!", li lasci aperti "e perché tutti gli altri li chiudi?".. Dovrebbero fornire puntualmente i dati dell’epidemia al Governo, ma c’è sempre una regione che li manda tardi oppure glissa oppure li accorpa. Poi però qualche regione accusa il Ministero della Sanità di utilizzare dati vecchi.. Dopo settimane di contrattazione, il Dpcm del 3 Novembre evita la paventata chiusura nazionale in base all’Rt (tasso di contagiosità), dando la possibilità alle regioni di prevedere azioni proprie. Le regioni sono d’accordo, ma poi parte la protesta. Perché? L’Rt non va bene? Il Governo dovrebbe fare chiarezza, senza frammentare dicono. Ma non chiedevano libertà? Già: libertà senza responsabilità.Localistica nella spesa, ma nazionalistica nella richiesta di soldi. Non sarebbe il caso di ripensare il famigerato Titolo V voluto dal centrosinistra, che per sconfiggere "Roma ladrona" ha prodotto, come dice Marco Bentivogli, tante Roma in ogni regione? La sanità, lo smaltimento dei rifiuti, i servizi per i cittadini sono sempre più diseguali, talvolta decenti, altre pessimi, spesso in crisi.. In certe regioni la sanità pesa per l’80% sul bilancio, ma funziona male, per non parlare del raddoppio delle competenze, dei parlamenti, degli assessorati dove non si parla di riduzione dei costi o degli emolumenti agli amministratori locali. E se le cose non vanno la colpa è dello Stato, contro cui si inscenano proteste di facciata per tener viva l’identità o meglio il serbatoio di voti regionale, scaricando la colpa sempre su qualcun altro.