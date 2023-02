Ancora qualche ora e inizierà la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, nella quale si esibiranno i 14 artisti che non hanno cantato ieri e verranno votati dalla giuria della carta stampata e tv, web e radio., e al termine della serata verrà stilata una classifica provvisoria dei 14 artisti in gara, che sarà sommata alla classifica provvisoria dei 14 della prima serata, decretando così la classifica completa delle prime due serate.- Tra gli ospiti ci saranno; un progetto al quale Al Bano lavorava da vent'anni.. Saranno presenti anche Angelo Duro e Francesco Arca, che presenterà la fiction 'Resta con me'. In collegamento dal Suzuki Stage i Gemelli di Guidonia, Nek e Francesco Renga; collegato dalla Costa Smeralda ci sarà Fedez.WillModàSethuArticolo 31LazzaGiorgiaColapesce e DimartinoShariMadameLevanteTananaiRosa ChemicalLdaPaola e Chiara