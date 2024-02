Sanremo 2024, perché Geolier si chiama così

Uno dei tre grandi favoriti del Festival di Sanremo 2024 è Geolier; le altre due sono Annalisa e Angelina Mango.. Nonostante i fischi del pubblico dell'Ariston per la vittoria della serata cover - era sul palco con Luché, Gue e Gigi D'Alessio - il trapper di Secondigliano è tra i principali candidati a vincere quest'edizione del Festival.- Geolier è il nome d'arte di Emanuele Palumbo, ma non chiedetegli come si pronuncia: "Non lo so nemmeno io, servirebbe un’inflessione francese della quale sono sprovvisto". Poco male, perché il significato della parola invece è chiarissimo:. Dietro quel nome d'arte quindi ci sono le origini di un ragazzo cresciuto a pane a musica, che ora sogna di vincere Sanremo.