Buona la prima per Amadeus, che intervistato dai microfoni della Rai ha fatto il bilancio della prima serata: "E' la costruzione di un Festival che parte dall'estate in maniera meticolosa. Percorri strade nuove con fatica e finché non vedi i risultati non sai se quei percorsi sono giusti. Sono contento per i cantanti e per il pubblico a casa che sta sentendo tante belle canzoni, abbiamo bisogno di un po' di leggerezza con la musica. L'anno scorso abbiamo fatto il Festival senza pubblico ed era faticosissimo, quasi spettrale. Entrare e sentire quell'applauso... se ci penso mi commuovo ancora".