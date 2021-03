Mancano quattro cantanti alla fine della prima serata di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic guarda l'orologio e diventa uomo-mercato del Festival: "Perché gli artisti che mancano non li diamo in prestito al Liverpool - insiste - o da Maria De Filippi". Asse caldo Rai-Mediaset, ma sarà una trattativa che non inizierà mai. E allora: "Vuoi fare te il lancio del prossimo cantante?". Sguardo perplesso di chi è abituato a stare in area di rigore, e infatti: "Tu fai il lancio, io gol".