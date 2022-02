Dopo le prime due serate, tutti e 25 gli artisti sono saliti sul palco e si sono esibiti. Nella puntata di oggi, la terza, i cantanti riproporranno tutti quanti i loro brani ma a votare saranno la giuria demoscopica (50%), il pubblico a casa attraverso il televoto (50%). Ecco il programma della terza serata e l'ordine di uscita dei cantanti in gara. La co-conduttrice di oggi sarà Drusilla Foer, alias Gianluca Gori. Star di Youtube da più di dieci anni, Drusilla è un'anziana signora antiborghese.



OSPITI - Gli ospiti della serata sono lo scrittore Roberto Saviano, Cesare Cremonini che canterà il suo ultimo singolo Colobrì, Anna Valle presenterà la fiction Lea, e in collegamento dalla Costa Toscana insieme a Orietta Berti e Rovazzi ci sarà Gaia. Sul palco dell'Ariston salirà anche Martina Pigliapoco, la carabiniera che salvò una donna dal suicidio.





GLI ARTISTI DELLA TERZA SERATA (in ordine di esibizione)



Giusy Ferreri

Highsnob e Hu

Fabrizio Moro

Aka 7even

Massimo Ranieri

Dargen D'Amico

Irama

Ditonellapiaga con Rettore

Michele Bravi

Rkomi