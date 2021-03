Prima dell’ultima esibizione sul palco dell’Ariston una lettera di Fausto Lama a California per raccontare la gratitudine di questo viaggio sensazionale che. Lo sguardo che i Coma_Cose portano sul palco è una storia di passione ma anche di presenza reciproca, di supporto; qualità meno transitorie dell’amore ma forse quelle che contano di più.Stasera sarà il punto più alto di una meravigliosa storia di rivalsa, con due protagonisti improbabili, che hanno capito di potersi salvare solo insieme.Ti ho vista che galleggiavi sul tuo oceano azzurro, le onde così belle che tutti venivano a guardare e tu quasi non te ne accorgevi.Ho scoperto che eri abituata ai terremoti, a cambiare e ricostruire.Io andavo altrove - cercavo nuove isole dopo un naufragio - ma tu eri lì e mi sono detto aspetta, guarda.Ho conosciuto una terra che cambia tutti i giorni restando la stessa, un luogo in cui quando piove è tempesta e quando c’è il sole brucia.E tu? Che idea pazza seguire il marinaio, così lontana dall’America. Cosa te l’ha fatto fare? Guarda dove ti ha portato quel tuo ondeggiare a cui mi sono ancorato, quel continuo movimento che sa di sicurezza.Ho girato mille mari, incontrato altre onde e terremoti eppure mai avrei immaginato... Ho trovato casa in California, ovunque sia.