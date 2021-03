Simona Ventura non sarà presente al Festival di Sanremo. La presentatrice sarebbe dovuta essere uno dei volti femminili della finalissima di sabato sera, ma in queste ore è risultata positiva al Covid e dovrà così rinunciare alla sua partecipazione. La Ventura sta bene ed è asintomatica, ma come annunciato da Amadeus in conferenza stampa non sarà a Sanremo.