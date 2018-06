È tutto definito sull’asse Inter-Roma per il passaggio di Radja Nainggolan in nerazzurro. Ai giallorossi andranno 24 milioni di euro più i cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Santon domenica è atteso a Roma. In seguito, nella giornata di lunedì, si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per Eusebio Di Francesco. Test fisici già programmati, quindi, per il terzino classe 1991, che verrà raggiunto nella Capitale da Javier Pastore a inizio settimana.



TEMPO DI VISTE - L’Inter lunedì aspetterà il via libera della Roma in seguito alle visite mediche di Santon, poi Radja Nainggolan arriverà a Milano. Secondo Sky Sport, oggi è andato in scena un incontro a Montecarlo tra Radja Nainggolan e il suo agente, Alessandro Beltrami, per discutere i dettagli del contratto proposto dall'Inter. Il Ninja ha raggiunto il Principato ed il suo procuratore nella serata di ieri e si è trattenuto fino al pomeriggio di oggi. L'accordo tra il belga e la società nerazzurra potrebbe essere anche fino al 2022 e non al 2021, oppure fino al 2021 con opzione per un altro anno. Non sono da escludere delle piccole modifiche sulla questione dei diritti d'immagine. Una riunione per limare gli ultimi dettagli prima della partenza alla volta di Milano prevista per lunedì. In seguito Nainggolan si sottoporrà alle visite mediche (forse già tra martedì e mercoledì) per diventare un nuovo giocatore dell’Inter.