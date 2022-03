L'agente di Jorginho, Joao Santos, ospite del Palermo Football Conference, ha parlato del futuro del suo assistito: "Può tornare in Italia? Per lui giocare in Serie A è un sogno. Il suo cuore è qui. Oggi può giocare in 4 o 5 squadre: Milan, Inter, Juve, Roma o Napoli". La difficile situazione economica del Chelsea potrebbe portare a vendere i pezzi pregiati del club. Jorginho potrebbe finire nel mercato in estate, il suo contratto in scadenza nel 2023.