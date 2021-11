Attraverso un comunicato ufficiale in West Ham United ha reso noto che sono state accettate le sanzioni della Uefa in seguito agli scontri dei tifosi in occasione della trasferta del 4 novembre contro il KRC Genk. Per questo nella prossima trasferta di Europa League contro il Rapid Vienna i tifosi non saranno autorizzati a spostarsi per seguire il club. Coloro che hanno già acquistato i biglietti dal West Ham United per la partita di Vienna della prossima settimana riceveranno automaticamente il loro rimborso