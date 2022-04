Dopo il gol di domenica contro la Salernitana, in casa Fiorentina torna in auge il tema Riccardo Saponara: Il fantasista gigliato ha il contratto in scadenza, per cui in teoria dallo scorso primo febbraio è libero di poter accettare proposte di un nuovo club. L’edizione odierna de La Nazione, ha voluto fare il punto della situazione partendo da una chiara costatazione: Saponara ha sempre espresso, forse per il suo rapporto con il tecnico Vincenzo Italiano, di voler dare la precedenza al club gigliato e poi eventualmente, solo nel caso in cui si optasse per il divorzio, valutare eventuali offerte di terze squadre



Una dituazione da risolvere il prima possibile perché alla finestra c’è un altro dei tecnici più ammirati da Saponara: in caso di mancato accordo coi viola infatti Maurizio Sarri sarebbe pronto a portarlo alla Lazio. Il futuro di Luis Alberto sembra ormai essere lontano dalla Lazio ed il tecnico toscano avrebbe messo in cima alla sua lista dei desideri proprio il fantasista viola.