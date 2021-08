Non ci sono sgradite sorprese nell'elenco dei convocati, Max Allegri parte per Udine con il gruppo sostanzialmente al completo. O per meglio dire,. Per il resto ci sono tutti, anche i nuovi acquisti, Manuel Locatelli con ogni probabilità disputerà uno spezzone, per Kaio Jorge si comincerà a respirare l'aria della serie A. E la formazione titolare? Quella schierata contro l'Atalanta, la vera prova generale prima dell'inizio del campionato. Con una sola eccezione: Danilo al posto di Juan Cuadrado, non al meglio.– Occhi puntati quindi sul tridente. Atipico, asimettrico, ma autentico. Conentre sull'altro lato del campo toccherà ancora a Federico Bernardeschi occupare il ruolo di mezzala con licenza di allargarsi soprattutto in fase di non possesso. Uno dei pochi dubbi riguarda proprio questa casella, ma l'azzurro dovrebbe essere favorito su Dejan Kulusevski.a giocarsi tanto, forse tutto nella prossima partita, con Rodrigo Bentancur a coprirgli le spalle.– Si procede con le certezze: Alex Sandro a sinistra, Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt in mezzo, con Danilo favorito per completare il reparto e uomo designato per dare equilibrio. In porta Wojciech Szczesny, inizia la stagione più delicata della carriera per lui.