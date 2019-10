Sara Sampaio è sicuramente una delle modelle del noto marchio di intimo Victoria's Secret più note, belle e seguite. Portoghese classe 1991, da sempre è una degli "angeli" più attivi sui social network dove spesso ha mostrato la sua passione per il calcio e la sua fede calcistica sia per il Porto che per il Portogallo. A dare spettacolo, però, sono le sue foto in intimo come l'ultima postata per il lancio della nuova campagna e che noi vi mostriamo nella nostra gallery.