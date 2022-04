La stagione 2021-22 non è ancora finita ma è già tempo di pensare alla prossima. Il Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre ha stravolto gli equilibri (21 novembre-18 dicembre), tutti i principali tornei europei sono stati costretti a stravolgere il calendario, compresa la Serie A(con anticipi al sabato e posticipi al lunedì per chi sarà protagonista della Supercoppa)Prima della sosta per le nazionali, ci saranno altri 3 turni (4, 11 e 18 settembre), poi altri 5 a ottobre (tutti nei week end: 2, 9, 16, 23 e 30) e 3 a novembre: il 6, l'infrasettimanale del 9 e il 13, l'ultimo turno del 2022. I giocatori che parteciperanno al Mondiale andranno liberati alla mezzanotte.Nel 2023 si riprenderà prima dell'Epifania, con la sedicesima giornata del 4 gennaio, poi la diciassettesima l'8, la diciottesima il 15 e la diciannovesima, con tanto di fine del girone d'andata, il 22. In mezzo - scrive il Corriere dello Sport - gli ottavi di Coppa Italia, divisi in due tranche di 3 giorni (10-12 e 17-19) per garantire a Mediaset le prime serate nel contratto. I quarti della coppa nazionale, anche questi in gara secca, sono invece concentrati in tre giorni: 31 gennaio, 1 e 2 febbraio. Le semifinali sono in calendario ad aprile: il 4 e il 5 quelle d'andata e il 25 e il 26 quelle di ritorno, mentre la finale mercoledì 24 maggio. A marzo, dopo l'ottava giornata di ritorno, ci sarà una pausa per le nazionali dal 20 al 28, poi solo Serie A, Coppa Italia e Coppe Europee. IL a fase a gironi della Champions la prossima stagione terminerà mercoledì 2 novembre. Sarà possibile perché(l'8 riservato a Europa League e Conference League); la seconda giornata ci sarà già il 13, 14 e 15 settembre, poi la terza (4-5-6 ottobre), la quarta (11-12-13 ottobre), la quinta (25-26-27 ottobre) e la sesta (1-2-3 novembre). Nel 2022-23 le finali sono state fissate il 31 maggio (Conference League), il 7 giugno (Europa League a Budapest) e sabato 10 giugno (Champions a Istanbul).