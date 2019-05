Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa prima della finale di Europa League contro l'Arsenal, parlando del proprio futuro, che in molti vedono sulla panchina della Juventus: "Futuro alla Juventus? Ora penso alla finale, poi parlerò con il Chelsea. Coi Blues ho un contratto di due anni. Non è il momento di parlarne, ma dopo la finale dovrò incontrarmi col club. La finale di Europa League non cambierà il mio futuro​".



INCONTRO CON ABRAMOVICH - L'ex allenatore del Napoli non ha ancora scelto il proprio destino, ma il fatto di dover parlare con Abramovich dopo la finale di Baku è un indizio rispetto alla possibilità di tornare in Italia.