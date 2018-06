I colleghi del Corriere della Sera fanno il punto sulla trattativa Sarri-Chelsea: "Maurizio Sarri e il Chelsea adesso sono vicinissimi. Il passaggio formale è atteso al massimo entro una settimana, Gianfranco Zola sarà il suo vice. Ci sono altri due attori protagonisti di questa vicenda con i quali bisogna andare di fioretto: Antonio Conte (in caso di esonero, gli andrà corrisposta una penale di nove milioni) e Aurelio De Laurentiis, con quale il presidente Abramovich deve trattare la rescissione contrattuale di Sarri. Tutto si giocherà sulle clausole dei giocatori che potrebbero seguire il tecnico toscano nell’avventura in Premier: Albiol (sei milioni) e Hysaj (50 milioni). La missione inglese di due giorni fa del manager Alessandro Pellegrini e dell’intermediario Fali Ramadani ha sancito l’accordo totale sul passaggio di Sarri ai Blues: due anni di contratto con opzione a favore del Chelsea per il terzo, ingaggio che sfiora i cinque milioni di euro all’anno più uno di bonus in caso di qualificazione in Champions. Il Chelsea studia con il Napoli la formula, si valuta un indennizzo di 5 milioni oppure una trattativa che coinvolga appunto alcuni giocatori. I profili indicati da Sarri sono quattro: Hysaj, Albiol, Koulibaly e Zielinski. Su Albiol i discorsi sono avviati ma per il Napoli sarebbe complicato sostituire il difensore spagnolo. Nella lista mercato di Sarri ci sono anche Higuain e Rugani della Juve. I prossimi saranno giorni molto caldi sull’asse Londra-Napoli, ma c’è la volontà di entrambe le parti di trovare un accordo che sia favorevole per tutti: Abramovich ha scelto Sarri e De Laurentiis non ha alcun interesse a tenere fermo il suo ex allenatore e pagargli un ingaggio di tre milioni (lordi) per l’intera stagione".