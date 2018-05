Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, in casa Chelsea impegnati su due fronti: il primo per liberare Antonio Conte, il secondo per cercare un accordo con il presidente De Laurentiis per abbassare gli 8 milioni della clausola di Sarri. Il numero uno azzurro non fa sconti, vuole l’intero pagamento della clausola rescissoria di circa 8 milioni ma potrebbe essere impostato un accordo ad ampio raggio che coinvolga anche delle operazioni di mercato. Nei pensieri di Sarri, oltre Koulibaly, sulla cui cessione Ancelotti ha posto il veto, c’è anche Mertens, che ha una clausola rescissoria di 28 milioni esercitabile entro fine giugno e ha avuto già dei colloqui con Hazard.